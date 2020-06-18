Espor Turnuvası Kupa Vestel başlıyor

Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de Espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel kendi Espor turnuvasını düzenliyor. 29 Haziran – 12 Temmuz tarihlerinde FIFA oyunları ve 6 – 12 Temmuz tarihlerinde PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel’de başarılı oyuncuları ödüller bekliyor.

Türkiye’nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği beşinci günün sonunda 1’inciye 6.000 TL, 2’nciye 2.500 TL, 3’üncüye 1.000 TL ve 4’üncüye 500 TL ödül verilecek. 5 günlük heyecan Vestel’in Twitter ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FIFA coşkusu ise iki turnuvada yaşanacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel Esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3.000 TL’lik ödül eklendi. 1’inci 2.000, 2’nci ise 1000 TL’nin sahibi olacak.