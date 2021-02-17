Fabio Borini'den Karagümrük itirafı!

Fabio Borini'nin açıklamaları şu şekilde...

"Türkiye Ligi, benim daha fazla hücuma odaklanmamı sağladı. Diğer büyük Avrupa Ligleri'nde her şeye bakılıyor, daha taktiksel bir bakış açısı var. Burada daha fazla içgüdüsel düşünüyoruz. Diğer liglerde de oynadığım için ben Türkiye'de avantajlıyım. Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlarımdan mesajlar yağdı. Benim sonunda gol atmış olmamdan dolayı mutluydular."

"YİNE KARAGÜMRÜK'E GELİRDİM"

"Şimdi tekrar karar verme hakkım olsa, bir kez daha şüphesiz Karagümrük'e gelirim. Kendime odaklanabildiğim bir lige geldim. Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz, bunun için mücadele veriyoruz. Takım önemli hedeflere ulaşmak için kuruldu. Andrea Bertolacci ile Milan'da da birlikte çalışmıştık. Karagümrük'te birlikte çalıştığımız için yardımı oldu. Karagümrük'e gelmek beni çok çeken bir şeydi."

"İSTANBUL BİR KOSMOPOLİT"

"İstanbul'da 20-25 milyon insan var, çok büyük. İhtiyacın olan her şey var, tam bir kosmopolit. Geleneksel bir Türkiye görünüşü yok. Premier Lig gerçekten zorlayıcıydı. Premier Lig'den gerçekten çok güzel anılarım var. Milli Takım'a gittiğim son maçın üzerinden çok süre geçti, uzun süredir düzenli oynamıyorum. Ben şu anda istikrarlı olmaya odaklandım. Her hafta karşımda çok güçlü oyuncular oynuyor, İtalya'da da önümde iyi oyuncular var, Avrupa Şampiyonası'nda ben olmayacağım muhtemelen."

"ÇALHANOĞLU BENİ ŞAŞIRTMADI"

"Çalhanoğlu'nun gelişimi beni şaşırtmadı. Onda yeteneğin olduğu belliydi. Ancak çok hassas bir yapısı var, dışarıdan göremezsiniz. Bazı olaylar onun kontrolünde değil. Hassas demek güçsüz demek değil, tam dersi. Biraz destek ve güçle yaptıklarını görüyorsunuz. Bence çok daha iyisini de yapabilir. Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamalı. Mimarlık okuyorum, Türkiye'ye gelince de bilgi aldım, burada devam etmem biraz zor. Futbol kariyerim bittiğinde devam edebileceğim farklı bir kariyerim olacak. Bence bu çok önemli."