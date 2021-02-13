Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia kaydetti. Karagümrük'ün golünü ise 67. dakikada Borini attı.

VAR iptal etti

75. dakikada Fatih Karagümrük'ün Andrea Bertolacci ile bulduğu gol ofsayt gerekçisiyle iptal edildi.

Fenerbahçe 51 puanla zirvede yer aldı. Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 84 Salibur), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 78 Emre Çolak), Jimmy Durmaz (Dk. 58 Castro), Ndao (Dk. 78 Lens), Borini, Ademi (Dk. 58 Sobiech)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 82 Tisserand), Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu) , Mesut Özil (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 72 Samatta), Thiam (Dk. 90 1 Sinan Gümüş)

Goller: Dk. 19 Thiam, Dk. 53 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 67 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 42 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 90 Campi (Fatih Karagümrük)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın orta sahadan attığı pasta sağdan topu ceza sahası içine kadar süren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2

57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.

58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Castro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini, arkasındaki rakibe rağmen döndü ve topa sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Harun Tekin, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Mauricio Lemos ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında ise Harun, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan ve Fatih Yiğit Şanlitürk yer aldı.

Mesut Özil ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

Tisserand 5 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı. Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.

Fatih Karagümrük'te tek değişiklik

Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.

Ademi eski takımına karşı

Fatih Karagümrük'te İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Ademi, ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de bir kez fileleri havalandıran Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'te ise henüz gol sevinci yaşamadı.