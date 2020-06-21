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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim: "6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"
21.06.2020 - 23:32 |

Fatih Terim: "6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"
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Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

" 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"
 "2 haftadır tatsız geçen maçlar. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz. İsteklerimiz, beklentilerimiz oluyor. Maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?

"Sadece kulübün organlarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Belli ki en fazla bağıran haklı duruma geçiyor. Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada çalınmıyor, Türkiye'de 15-20 sene olmuştur bu düdük için."

"Ne Rize maçında, ne bu maçta, ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki bizim sıkıntımızın kimlerden olduğu çok açık. 2 haftadır bize gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede? 2 namuslu adam, hani nerede?"

"100 maç ceza yerim"
"Ben başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam, 100 maç ceza yerim."

Fatih Terim: 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı

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