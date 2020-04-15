Fatih Terim açıkladı: Son corona virüs testim negatif!

Fatih Terim, kendisine yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

İşte Terim'in o açıklaması;

1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldım. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder.