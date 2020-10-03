Fenerbahçe-Karagümrük: 2-1

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı

Sarı-lacivertli takımın gollerini 24. ve 67. dakikalarda Samatta kaydetti. Karagümrük'ün golünü 78. dakikada penaltıdan Sabo kaydetti. Fenerbahçe'de Lemos 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Altay penaltıyı kurtardı

Sabo'nun 88. dakikada kullandığı penaltıyı Altay kurtardı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin; Sosa, Luiz Gustavo; Valencia, Ozan Tufan, Thiam; Samatta.

KARAGÜMRÜK: Viviano; Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec; Biglia, Sabo; Salibur, Ndao, Darri; Sobiech.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.



Samatta ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.

5 futbolcu kadroda yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.

Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.

Ömer Faruk ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu. Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.

Cisse yedekler arasında

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.

Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.

Maç yemeğinde Caner'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.

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