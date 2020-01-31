Fenerbahçe transfer haberleri | Senad Ok: Yurt dışından bir isim gündemde

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, transferin son gününde sarı lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. Ok, yurt dışından bir sol bek için uğraşıldığını ancak aldığı son bilgiler neticesinde transferin zora girdiğini belirtti.

Senad Ok'un açıklamaları şöyle:

Kulüpte sol bek transferi için yoğun bir çalışma vardı ancak bugün yaptığım son görüşmede transferin zor olduğu söylendi. Alper gitmek istemiyor. Dün yoğun bir mesai vardı ancak bugün aldığım bilgi zor gözüküyor.

"Alper gitmeyi düşünmüyor"

Melnjak ismi soruluyor. Fenerbahçe ilgilendi ama Rize vermeyeceğini net bir şekilde iletti. Yurt dışından bir isim için uğraşılıyor ancak son bilgi zor. Alper tamam der, gider. Zajc olmadı. Maddi bir kaybı olmayacaksa Alper gitmeyi düşünmüyor. Şöyle düşünüyor o da, benden indirim istediler şimdi göndermek istiyorlar. Alper'in oynaması mümkün değil şu an.

Falette yedek oyuncu olacak. Sol bekte de oynama durumu olabilir. İlk gündeme geldiğinde zaten alternatif oyuncu olarak söylendi. Yönetimin transferi diye bakmak lazım. Hocanın kafasındaki hücum futbolcu. Savunma arkası biraz boş kalabiliyor. Ağır oyuncular yerine daha çabuk, Jailson gibileri lazım. Zanka bu yüzden gözden düştü. Falette çok üst düzey değil. Zanka ve Jailson'un ortası bir oyuncu.

Hasan iki kez sakatlandı. Aynı yerden sakatlanırsa ameliyat gerekebilir. Yönetim inisiyatif aldı. Hoca sol bek için yanıp tutuşuyordu. Buradaki eleştiri keşke sol bek alınsaydı.

"Ersun hoca alsam beraberliğe razı olurum"

Fenerbahçe son 1 yıl içinde en iyi futbolcunun oynadı. Başakşehir'i bu kadar çaresiz hatırlamıyorum. Trabzon maçında biraz duygusal motivasyonlar söz konusu. Fenerbahçe'nin Trabzon'da kaybedeceğini düşünmüyorum. Sistem oturuyor artık. Beraberlik yüksek ihtimal. Beraberlik de Fenerbahçe'nin işine gelir. Tamam ya da devam maçı değil ama bu maçı alırsa şampiyonluk yarışında ciddi avantaj sağlar. Sonrasında fikstür de rahatlıyor. Alırsa müthiş bir olur. Ben Ersun hoca olsam beraberliğe razı olurum. Kadroda değişiklik düşünmüyorum. Dirar biraz aksıyor. Altay'ın performansı iyi duruyor. Yeni Alman kaleci antrenörü geldikten sonra baya toparladı, seviye atlamış. Taşlar yerine oturdu artık. Samandıra'nın patronu belli.

"Comolli'nin yerine Emre..."

Şimdi de Emre Belözoğlu oynamasın yorumları yapılıyor. Sezon başında Ozan, Emre'nin alternatifiydi. Emre de oynasa da oynamasa da liderliğini yapıyor. Mali sorunları dışında birçok problemini halletti kulübün Emre.

Şu an için sportif direktör düşünülmüyor. Emre için yönetimin düşüncesi, "Gel 1 yıl oyna, sonra idareci ol". Başkanın hedefinde bu vardı. Comolli ayrıldıktan sonra en güçlü aday Emre şu an. Çok iyi İngilizcesi var. Uluslararası bağlantısı söz konusu. Daha kararını vermedi ama futbol oynama konusunda. Enerji işi biraz. Formayı da kaptırdı gibi.

Sözleşmesinde sosyal medya detayı

Comolli buraya geldiğinde buranın patronu olarak geldi. Başkanın Falette transferinde kendisinin ikinci plana atılması bardağı taşıran son damla oldu. Zaten sözleşmesinde madde vardı. "Sosyal medya hesabı açamaz, paylaşım yaparsa tazminatsız gönderilir" diye. Muhtemelen tazminat ödenmeyecek.