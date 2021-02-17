Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi
17.02.2021 - 08:57 | | TAKVİM

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan ile Erol Bulut’un ardından Emre Belözoğlu da bir toplantı yaptı. Belözoğlu, “Eleştirilere takılma. Kendini işine ver. Bir an önce toparlan” dedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve eleştiri oklarının de hedefi haline gelen Mert Hakan psikoloiik olarak da zor bir döneme girmişti. Sivas'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu ile Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu da bir görüşme gerçekleştirdi.

BİR AN ÖNCE TOPARLAN…
Mert'in mental olarak zorlandığının farkında olan Belözoğlu, yıldız futbolcudan eleştirilere fazla takılmamasını, işine odaklanmasını, çok çalışarak bir an önce toparlanmasını istedi.

KALİTENİN FARKINDA OLMALISIN
Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu sezon bizim için çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Takım içi rekabette kimsenin pes etmesini istemiyorum. Kalitenin farkında olmalısın.

HER DAKİKANIN HAKKINI VER
Ne antrenmanlarda ne de maçlarda oyuna küsme. Formda olduğun zamanlarda neler yapabildiğini hepimiz gördük. Kapasiteni zorla. Oynadığın her maçın ve her dakikanın hakkını ver.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Kabak şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Dünya devi darmadağın oldu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son şampiyon Başakşehir'de deprem! Küme düşme krizi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş zirvesi

Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe Mohamed'i geçtiğimiz yaz transfer döneminde çok istedi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mert Hakan yandaş zirvesi
    Mert Hakan yandaş zirvesi
  2. Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
    Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
  3. PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
    PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
  4. Leipzig - Liverpool: 0-2
    Leipzig - Liverpool: 0-2
  5. Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer
    Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Son dakika - Şansal Büyüka: "Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor"

Son dakika - Şansal Büyüka: "Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor"

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Son dakika - Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi...

Son dakika - Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet