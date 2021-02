Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş zirvesi

Fenerbahçe'de son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve eleştiri oklarının de hedefi haline gelen Mert Hakan psikoloiik olarak da zor bir döneme girmişti. Sivas'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu ile Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu da bir görüşme gerçekleştirdi.

BİR AN ÖNCE TOPARLAN…

Mert'in mental olarak zorlandığının farkında olan Belözoğlu, yıldız futbolcudan eleştirilere fazla takılmamasını, işine odaklanmasını, çok çalışarak bir an önce toparlanmasını istedi.

KALİTENİN FARKINDA OLMALISIN

Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu sezon bizim için çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Takım içi rekabette kimsenin pes etmesini istemiyorum. Kalitenin farkında olmalısın.

HER DAKİKANIN HAKKINI VER

Ne antrenmanlarda ne de maçlarda oyuna küsme. Formda olduğun zamanlarda neler yapabildiğini hepimiz gördük. Kapasiteni zorla. Oynadığın her maçın ve her dakikanın hakkını ver.