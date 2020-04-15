Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
15.04.2020 - 13:27 | | İHA

Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için hazırladığı gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri sahiplerine ulaştırdı.

Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi adına 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararın ardından Fenerbahçe Kulübü de harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine "Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi" adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı.

33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı.

Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Umut Meraş Fransa'dan ses verdi: Evde kal
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berna Gözbaşı: Infantino'ya mektup yazdım

Berna Gözbaşı: Infantino'ya mektup yazdım

Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den mesaj var

Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den mesaj var

TVF Başkanı Üstündağ'dan liglerin durumuyla ilgili açıklama

TVF Başkanı Üstündağ'dan liglerin durumuyla ilgili açıklama

Hakan Çalhanoğlu menajerini değiştirdi

Hakan Çalhanoğlu menajerini değiştirdi

Sıradaki Haber