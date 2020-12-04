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04.12.2020 - 10:47 | | AA

Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'siyle sürecek.

Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek
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Mercedes'in takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun 16. yarışı, önceki etabın yapıldığı Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan Uluslararası Bahreyn Pisti'nin yeni inşa edilen 3 bin 543 metrelik bölümünde düzenlenecek.

Pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantileyen Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarışta yerini 22 yaşındaki Büyük Britanyalı George Russell alacak.

87 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 16. yarışı öncesi öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

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