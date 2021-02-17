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17.02.2021 - 13:43 | | SKORER

Fransızlar duyurdu! Jorge Sampaoli Marsilya'da...

Andre Villas-Boas ile yollarını ayıran Marsilya'da teknik direktörlük görevi için Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli ile anlaşmaya varıldı.

Fransızlar duyurdu! Jorge Sampaoli Marsilya'da...
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Geçtiğimiz günlerde Andre Villas-Boas, istemediği halde gerçekleştirilen Olivier Ntcham transferi nedeniyle istifa etmişti. Marsilya'da yeni teknik direktör için arayışlar sürerken Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin adı Fransız kulübüyle anılıyordu.

Brezilya'da Atletico Mineiro'yu çalıştıran Sampaoli, geçtiğimiz hafta basın toplantısında Marsilya iddiaları için 'Aralık ayında sözleşmem bitiyor. Gidecek miyim bilmiyorum. Futbolda her şey sürekli değişiyor. Özellikle de Brezilya'da çok değişken'' açıklamasında bulunmuş, Marsilya için açık kapı bırakmıştı.

FootRadio'da yer alan habere göre Avrupa'da sadece İspanyol ekibi Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Bu akşam Nice karşısına çıkacak olan Marsilya'da yardımcı antrenör takımın başında olacak. Cumartesi oynanacak olan Nantes maçında ise Marsilya'nın başında ilk karşılaşmasına çıkacak.,

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