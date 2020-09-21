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21.09.2020 - 15:07 |

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 1.90 oran verirken beraberliğe 3.10 oran verdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti oranı ise 2.80 olarak belirlendi.

Galatasaray, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

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