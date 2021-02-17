Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
17.02.2021 - 19:07 | | AA

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
ABONE OL

Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan gizli transfer operasyonu! Fatih Terim ve Rui Costa...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye resmi teklif! İnanılmaz rakam...

Galatasaray kafilesi Antalyaya geldi

Ankaragücü taraftarından Hikmet Karaman'a büyük destek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. VakıfBank liderliği garantiledi
    VakıfBank liderliği garantiledi
  2. Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
  3. Borini'den flaş itiraf! Karagümrük...
    Borini'den flaş itiraf! Karagümrük...
  4. Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
    Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
  5. Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi
    Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!

Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!

Marius Sumudica: Buradan ayrılmayacağım!

Marius Sumudica: Buradan ayrılmayacağım!

Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş

Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş

Samsunspor'da hedef oyun kalitesini artırarak bulunduğu yeri korumak

Samsunspor'da hedef oyun kalitesini artırarak bulunduğu yeri korumak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet