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11.09.2020 - 12:26 | | AA

Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray lige iyi başlıyor
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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

- Sahasındaki son 10 açılış maçını kazandı

 

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

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- Sadece 9 maçta gol atamadı

 

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

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- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçları

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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