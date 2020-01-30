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30.01.2020 - 15:17 | | FANATİK

Galatasaray transfer haberleri | Florya'da Semih Kaya sürprizi

Galatasaray'ın eski futbolcusu dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Galatasaray transfer haberleri | Florya'da Semih Kaya sürprizi

Transfer dönemi devam ederken Semih Kaya'nın Florya Metin Oktay Tesislerine gelmesi transfer iddialarını gündeme getirdi.

Ulaştığımız bilgilere göre Semih Kaya'nın Florya'ya kulüp doktoru Yener İnce'ye iğne olmak için geldiği öğrenildi.

Geçen sezon Trabzonspor maçından sonra Semih Kaya, Çekya'da ayağım kırıldığında bile Yener İnce'ye görünmeden olmadığını söylemişti.

Galatasaray'ın transferin son günlerinde stopere yapacağı transfer büyük merak konusu...

Galatasaray transfer haberleri | Floryada Semih Kaya sürprizi

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