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02.10.2020 - 11:46 | | Serhan TÃœRK/Ä°STANBUL, (DHA)

Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satÄ±ÅŸÄ±ndan umduÄŸunu bulamadÄ±

Sezona iyi sonuÃ§lar alarak baÅŸlayan Galatasaray'Ä±n deplasmanda Glasgow Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA'da grup aÅŸamasÄ±na kalamayÄ±p Avrupa'ya erken veda etmesi takÄ±mdaki ve camiadaki olumlu havanÄ±n terse dÃ¶nmesine neden oldu.Â

Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satÄ±ÅŸÄ±ndan umduÄŸunu bulamadÄ±
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SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, FenerbahÃ§e ve Glasgow Rangers maÃ§larÄ±ndaki futboluyla beklentilerin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda kaldÄ±. Gaziantep FK, NeftÃ§i BakÃ¼, BaÅŸakÅŸehir ve Hajduk Split karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda rakiplerinden Ã¼stÃ¼n bir oyun ortaya koyup, istekli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle alkÄ±ÅŸ alan Galatasaray'Ä±n futbolundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.Â 

UEFA ile yapÄ±lan Finansal Fair anlaÅŸmasÄ± nedeniyle sattÄ±ÄŸÄ± kadar oyuncu almak zorunda olan ve ÅŸu anda 1 milyon Euro'luk bÃ¼tÃ§esi bulunan Galatasaray, transfer dÃ¶neminin bitimine neredeyse saatler kala yine sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor. Biri kanat biri merkez olmak Ã¼zere orta sahaya 2 transfer yapmak isteyen SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, mevcut kadrosundan oyuncu satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸi iÃ§in henÃ¼z bir adÄ±m atamadÄ±. 5 Ekim'de bitecek transfer dÃ¶nemi nedeniyle elden oyuncu Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± halinde kalan kÄ±sa sÃ¼rede yerinin doldurulup doldurulamayacaÄŸÄ± da endiÅŸe yaratÄ±yor.Â 

AyrÄ±ca ilk maÃ§larda performanslarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±kan Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin FenerbahÃ§e ile Glasgow Rangers karÅŸÄ±sÄ±ndaki etkisiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekti.

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Galatasaray, UEFAdan ve futbolcu satÄ±ÅŸÄ±ndan umduÄŸunu bulamadÄ±

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