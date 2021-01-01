01.01.2021 - 22:45 |
Galatasaray'da Antalyaspor öncesi taktik çalışma!
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.
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