Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...

PLANLAR ARASINDA YOK Sarı Kırmızılı kulüpte yıllık 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Katar ve ABD'den gelen teklifler dedğerlendirilecek ve oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymeyecek.