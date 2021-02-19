• 19 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...
Süper Lig'de 15. hafta sonunda 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gizli ayrılık planı ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in biletini kestiği o isimler...
• 19 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 26. haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan alarak ligdeki liderliği sürdürmek.
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OPERASYON ORTAYA ÇIKTI
Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Galatasaray bir yandan lige odaklanırken, yönetim ve teknik ekibin gizli yürüttüğü ayrılık operasyonu ortaya çıktı.
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İşte sezon sonu takımdan ayrılması planlanan ve yeni sözleşme imzalanması hedeflenen futbolcular:
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RADAMEL FALCAO
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak imza attığı günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada ender şans bulabilen Falcao ile sezon sonu yollar ayrılacak.
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PLANLAR ARASINDA YOK
Sarı Kırmızılı kulüpte yıllık 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Katar ve ABD'den gelen teklifler dedğerlendirilecek ve oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymeyecek.
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ETEBO
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den 675 bin euro bedelle 1 yıllık kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratamayan futbolcu, sezon sonunda yeniden İngiltere'nin yolunu tutacak.
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MARCELO SARACCHI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek, sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek. Fatih Terim'in beklediği verimi veremediği kaydedilen futbolcu Galatasaray'a imza attıktan sonra bonservis değeri yüzde 40 oranında düşüş kaydetmişti.
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MARTIN LINNES
Beşiktaş ve Galatasaray'ın takımına katmak için çaba gösterdiği oyuncu, 2016 yılında 2 milyon euro bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. Transfer olduğu günden bu yana takımda bekleneneni karşılayamayan futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açacak.
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ŞENER ÖZBAYRAKLI
Süper Lig'de Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu önce Fenerbahçe'de ardından da Galatasaray'da forma giydi. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da bekleleni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından Sarı-Kırmızılı formaya veda edecek.
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