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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...
• 19 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...

Süper Lig'de 15. hafta sonunda 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gizli ayrılık planı ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in biletini kestiği o isimler...

• 19 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 26. haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef 3 puan alarak ligdeki liderliği sürdürmek.

2ARDA DA DÖNDÜ

ARDA DA DÖNDÜ

Takımda sakatlıkları nedeniyle bir süredir formadan uzak kalan yıldızların maç kamp kadrosuna dahil edilmesi yüzleri güldürürken, resmi müsabakalardan 2 maç men cezası alan Arda Turan da kadrodaki yerini aldı.

3OPERASYON ORTAYA ÇIKTI

OPERASYON ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Galatasaray bir yandan lige odaklanırken, yönetim ve teknik ekibin gizli yürüttüğü ayrılık operasyonu ortaya çıktı.

415 MİLYONLUK HEDEF

15 MİLYONLUK HEDEF

Sezon başından beri bekleneni veremeyen oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılarda yapılacak hamleler sonrasında kulübün kasasında yaklaşık 15 milyon euroluk bir hafifleme gerçekleşecek.

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İşte sezon sonu takımdan ayrılması planlanan ve yeni sözleşme imzalanması hedeflenen futbolcular:

6RADAMEL FALCAO

RADAMEL FALCAO

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak imza attığı günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada ender şans bulabilen Falcao ile sezon sonu yollar ayrılacak.

7PLANLAR ARASINDA YOK

PLANLAR ARASINDA YOK

Sarı Kırmızılı kulüpte yıllık 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray ile 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Katar ve ABD'den gelen teklifler dedğerlendirilecek ve oyuncu önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymeyecek.

8BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLİR

BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLİR

Sakatlıkları nedeniyle geleceği tartışma konusu olan 35 yaşındaki futbolcu için uygun bir teklif gelmemesi halinde Falcao'nun maaş yükü de göz önünde bulundurulacak ve bedelsiz transfer de gündeme gelecek.

9ETEBO

ETEBO

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den 675 bin euro bedelle 1 yıllık kiraladığı Oghenekaro Etebo ile yollar ayrılacak. Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratamayan futbolcu, sezon sonunda yeniden İngiltere'nin yolunu tutacak.

10MARCELO SARACCHI

MARCELO SARACCHI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek, sezon sonunda Almanya'ya geri dönecek. Fatih Terim'in beklediği verimi veremediği kaydedilen futbolcu Galatasaray'a imza attıktan sonra bonservis değeri yüzde 40 oranında düşüş kaydetmişti.

11MARTIN LINNES

MARTIN LINNES

Beşiktaş ve Galatasaray'ın takımına katmak için çaba gösterdiği oyuncu, 2016 yılında 2 milyon euro bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. Transfer olduğu günden bu yana takımda bekleneneni karşılayamayan futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

12ŞENER ÖZBAYRAKLI

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Süper Lig'de Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu önce Fenerbahçe'de ardından da Galatasaray'da forma giydi. Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da bekleleni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından Sarı-Kırmızılı formaya veda edecek.

135 FUTBOLCU YOLCU

5 FUTBOLCU YOLCU

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular sayesinde Galatasaray'ın yükü yaklaşık olarak 15 milyon euro hafifleyecek ve yeni transferler için kaynak oluşturulacak.

14MUSLERADAN İNDİRİM FEDAKARLIĞI

MUSLERA'DAN İNDİRİM FEDAKARLIĞI

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.

151 MİLYON EURO...

1 MİLYON EURO...

Galatasaray ile yeni sözleşme pazarlığına girişen futbolcu, büyük bir fedakarlık göstererek Sarı Kırmızılı yönetime yıllık ücretinde 1 milyon euro tutarında bir indirim yapmaya hazır olduğunu iletti.

16EMRE AKBABAYA TL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME

EMRE AKBABA'YA 'TL' ÜZERİNDEN SÖZLEŞME

Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık sakatlıklar ile mücadele eden futbolcu Emre Akbaba için de formül belirlendi.

171.7 MİLYON KAZANIYOR

1.7 MİLYON KAZANIYOR

Galatasaray'da yıllık 1.7 milyon euro kazanan Emre Akbaba ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, kur farkı nedeniyle futbolcuya Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerecek.

18KABUL ETMEZSE GİDEBİLİR...

KABUL ETMEZSE GİDEBİLİR...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu Galatasaray ile anlaşamaması halinde serbest kalacak ve yeni sezonda farklı bir takımın formasını giyecek.

19BELHANDAYA YÜZDE 50 İNDİRİM

BELHANDA'YA YÜZDE 50 İNDİRİM

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda için Sarı Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.

20YENİ TEKLİF MASADA

YENİ TEKLİF MASADA

Galatasaray'da yılda 3.3 milyon kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanan Galatasaray, Belhanda'ya yıllık 1.5 Milyon euro önerecek.

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