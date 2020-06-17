Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın kararını yorumladı: Format çok güzel!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın aldığı kararlar hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, UEFA'nın aldığı kararlar ve yeni format hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Göksel Gümüşdağ'ın beINsport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

En azından rövanşı oynayacağımız tarih kesinleşti, bunu bekliyorduk. UEFA'nın kararı vermesi, bizim planlamamız için de bir kolaylık sağlayacak. Henüz netleşmedi ama ya Kopenhag'da ya da Almanya'da oynayacağız. 6 yaşında bir kulübün buraları yakalıyor olması, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olması, Avrupa Ligi'nde çeyrek finali kovalıyor olması tarihi bir başarı. Format çok güzel. Çeyrek finale kalırsak, 3 maçta finale gidebiliyorsun. Şu an için en önemli maçımız, deplasmandaki Kopenhag maçımız. Bu karar çok isabetli olmuş. Her takım için olduğu gibi bizim için de bir avantajı var bu kararın. Seyircisiz de olsa, Almanya'daki vatandaşlarımız bize çok güzel ev sahipliği yapacaklar. Biz de Türk bayraklarıyla, orada temsilci olacağız."

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