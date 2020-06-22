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22.06.2020 - 15:26 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Alanyaspor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Alanyaspor – Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u Bordo Mavililerin galibiyetinden yana.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Trabzonspor pandemi arasından iyi çıkan bir takım. Fiziksel olarak çok hazırlar. Alanya maçı onlar için zorlu geçecektir. Alanya hafta içi kupa maçı yaptı. Fiziksel olarak yorgun olabilirler. Konuk ekip kazanacaktır.

 

Bologna – Juventus: Maç Sonucu 2

İtalya Serie A’da haftanın kapanışında Bologna ile Juventus karşı karşıya gelirken bu mücadelye bahis yapan Misli.com üyelerinin tam %78’i Juventus’un kazanacağı görüşünde.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Kupayı penaltı atışlarıyla Napoli’ye kaptıran Juventus, beklenilen temponun çok uzağında. Lazio gibi dinamik takımın arkalarında olması büyük bir risk getiriyor. Bologna için hedef kalmadı. Santander, Bani, Schouten ve Olsen gibi isimlerin kadroda olmayacak olması ibreyi kolayca Juventus’a çevirmemizi kolaylaştırıyor. Juventus, şampiyonluk yolunda hata yapmayacaktır.

 

Antalyaspor – Rizespor: Maç Sonucu 1

Misli.com’da en çok tercih edilen maçlardan birisi de Antalyaspor – Rizespor karşılaşması. Bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin tercihi ise %30’la ev sahibi ekipten yana.

Misli.com Yorumcusu Evren Göz’ün Tercihi

Savunmaları kötü iki takım karşı karşıya gelecek. Bu maçta beraberliğin yakın olduğunu düşünüyorum. Toplamda 2-3 gol uygun olacaktır.

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