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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu: "Haberleri okudukça korkmaya başladım"
20.03.2020 - 23:06 | | Skorer

Hakan Çalhanoğlu: "Haberleri okudukça korkmaya başladım"

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'nın Milan kulübünde forma giyen Hakan Çalhanoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu ilk başta durumu ciddiye almadığını fakat sonrasında korktuğunu dile getirdi

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'nın Milan kulübünde forma giyen Hakan Çalhanoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu

"Haberleri okudukça korkmaya başladım"
"Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız."

 "İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur bilmiyorum"
"Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz."

"Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadI"
"Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz.Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum"

"EURO 2020'nin bu yıl oynanamasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak."

Hakan Çalhanoğlu: Haberleri okudukça korkmaya başladım

Hakan Çalhanoğlu: Haberleri okudukça korkmaya başladım

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