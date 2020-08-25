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25.08.2020 - 19:45 |

Harry Maguire Yunanistan'da suçlu bulundu!

Yunanistan'da kavgaya karışan ve gözaltına alınan Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire suçlu bulundu.

Harry Maguire Yunanistan'da suçlu bulundu!
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Yunanistan'da karıştığı kavgada gözaltına alınan Harry Maguire; saldırı, görevli memura mukavemet ve rüşvet girişimlerinden suçlu bulundu.

Harry Maguire Yunanistanda suçlu bulundu

NASIL OLMUŞTU?
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, tatilini Mikonos'ta geçiren Maguire, kardeşi ve arkadaşlarıyla barda eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etmiş ve şikayet üzerine gelen polis memurlarından kaçtı. Yakalanmalarının ardından polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle Maguire ve diğer iki şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi..

Harry Maguire Yunanistanda suçlu bulundu

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