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08.11.2018 - 15:27 | | ANKARA (AA)

Heurtaux kondisyoner eşliğinde çalıştı

Ankaragücü'nde sakatlığı süren oyunculardan Thomas Heurtaux kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kaleci Johannes Hopf ise özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Heurtaux kondisyoner eşliğinde çalıştı
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında 5’e 2 pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, teknik ve taktik ağırlıklı minyatür kale maçın ardından yenileme koşusuyla idmanı bitirdi.

Sakatlığı süren oyunculardan Thomas Heurtaux kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kaleci Johannes Hopf ise özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, bu akşam Konya’ya hareket edecek.

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