Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri İki basketbolcuda coronavirüs tespit edildi
11.03.2020 - 17:38 |

İki basketbolcuda coronavirüs tespit edildi

İtalya Ligi basketbol ekiplerinden VL Pesaro Basket, iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İki basketbolcuda coronavirüs tespit edildi

İtalya Basketbol Ligi’nde karşılaşmalar, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle uzun süredir sekteye uğrarken Victoria Libertas Pesaro Basket takımı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdaki iki basketbolcunun koronavirüse yakalandığını belirtti. Kulüp, ayrıca sağlık otoritelerinin önerilerini takiben gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. İtalyan ekibinde iki Amerikalı oyuncu Troy Williams ve Zach Thomas, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma kararı almıştı.

Pesaro Basket, İtalya Ligi’nde oynadığı 20 karşılaşmada aldığı 1 galibiyetle son sırada yer alıyor.

Barça,  Kobe'yi böyle andı

İki basketbolcuda coronavirüs tespit edildi

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Divan Kurulu'nda Özbek-Cengiz düellosu...

Divan Kurulu'nda Özbek-Cengiz düellosu...

Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama

Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" savunması

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" savunması

Sıradaki Haber