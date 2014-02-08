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08.02.2014 - 17:12 |

İkinci Sarbi vakası! Engin Baytar...

Kayseri Erciyesspor ve Çaykur Rizespor maçında Galatasaray'dan kiralanan Engin Baytar, eski takım arkadaşı Sabri gibi forma krizi yaşadı.

İkinci Sarbi vakası! Engin Baytar...
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Kayseri Erciyesspor ve Çaykur Rizespor, ligin dibinden kurtulmak için mücadele ediyor. Konuk ekipte beraberlik golünü atan Engin Baytar ise forma talihsizliği yaşıyor.

Galatasaray'dan devre arasında kiralanan Engin Baytar, formasının arkasını gördüğünde şoke oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu soyadının yanlış yazıldığını fark etti. Ancak maç öncesinde formaları soyunma odasında gören futbolcunun yapacak başka bir şeyi yoktu. Yazım hatası bulunan formasını üzerine giydi. Buna rağmen takımına beraberlik golünü kazanırdı.

Bu arada Engin Baytar, karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlandı ve yerini Sercan Kaya'ya bıraktı.



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