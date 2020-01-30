Inter yarı finalde: 2-1

Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres’in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.

Inter’den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella’dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.

Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti.