MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri İşte 2018 Dünya Kupası'nın logosu!
28.10.2014 - 23:55 | | MOSKOVA (AA)

İşte 2018 Dünya Kupası'nın logosu!

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın logo tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı.

İşte 2018 Dünya Kupası'nın logosu!
ABONE OL

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi logosu tanıtıldı. Resmi logo, Rusya'da yayın yapan bir konuşma gösterisi (talk show) programında ve aynı anda dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun duvarına yansıtılarak tanıtıldı. Logoda, dünya kupasının üzerinde, Rusya bayrağının beyaz-kırmızı-mavi renkleri kullanıldı.

Logonun tanıtıldığı programa FIFA Başkanı Joseph Blatter, Rusya Spor Bakanı Vitaliy Motko ve eski futbolcu Fabio Cannavaro katıldı. Logoyu, gösteri programına bağlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotlar ilk olarak dünyaya tanıttı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Joseph Blatter, Moskova'da yenileme çalışmaları devam eden Lujniki Stadı'nı gezdi. Vladimir Putin daha sonra organizasyon komitesi ile bir toplantı düzenledi. Putin, dünya kupası hazırlıklarını belirlenen sürede ve üst seviyede tamamlayacaklarını söyledi. 2018 FIFA Dünya Kupası maçları, Rusya'nın 11 farklı şehrinde ve 12 statta oynanacak.

    Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika haberler - TBF'den Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta ve Pınar Karşıyaka'ya 1 puan silme cezası
      Son dakika haberler - TBF'den Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta ve Pınar Karşıyaka'ya 1 puan silme cezası
    2. Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
      Schalke 04 Başkanı Clemens Tönnies görevinden istifa etti
    3. Son dakika haberler | PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
      Son dakika haberler | PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
    4. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
      2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
    5. 2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
      2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

    Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

    Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

    Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray

    Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

    Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Sıradaki Haber