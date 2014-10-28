İşte 2018 Dünya Kupası'nın logosu!

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi logosu tanıtıldı. Resmi logo, Rusya'da yayın yapan bir konuşma gösterisi (talk show) programında ve aynı anda dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun duvarına yansıtılarak tanıtıldı. Logoda, dünya kupasının üzerinde, Rusya bayrağının beyaz-kırmızı-mavi renkleri kullanıldı.

Logonun tanıtıldığı programa FIFA Başkanı Joseph Blatter, Rusya Spor Bakanı Vitaliy Motko ve eski futbolcu Fabio Cannavaro katıldı. Logoyu, gösteri programına bağlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotlar ilk olarak dünyaya tanıttı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Joseph Blatter, Moskova'da yenileme çalışmaları devam eden Lujniki Stadı'nı gezdi. Vladimir Putin daha sonra organizasyon komitesi ile bir toplantı düzenledi. Putin, dünya kupası hazırlıklarını belirlenen sürede ve üst seviyede tamamlayacaklarını söyledi. 2018 FIFA Dünya Kupası maçları, Rusya'nın 11 farklı şehrinde ve 12 statta oynanacak.