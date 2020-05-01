Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak
01.05.2020 - 12:37 | | İSTANBUL (AA) -

İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, çeyrek finaller sırasında yarıda kalan İsveç Kupası'nın 1 Haziran'dan itibaren devam edeceği duyuruldu.

Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağı belirtildi.

Daha önce İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.

PSG'li yıldızlar paylaşımlarına devam ediyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Işıl Alben'in kişisel doktoru hayatını kaybetti!

Işıl Alben'in kişisel doktoru hayatını kaybetti!

Berke Özer gün sayıyor! Karantinada 1 hafta...

Berke Özer gün sayıyor! Karantinada 1 hafta...

Fenerbahçe Beko'da hedef Gustavo Ayon

Fenerbahçe Beko'da hedef Gustavo Ayon

Dorukhan'da işlem tamam!

Dorukhan'da işlem tamam!

Sıradaki Haber