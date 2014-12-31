Karaman: Dananın kuyruğu kopacak

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sarıyer'i 1-0 yenerek 12 puanla gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi mücadele ettiğini belirterek, "Hamle gücümüzün rakip takıma göre iyi olma özelliğini kullandık. İlk yarı oyun ve skor olarak bitirmeliydik ama zorlandık. Uzun zaman oynamayan, maç eksiği olan arkadaşlarımızı gördük. Burası arena, kupa bir kenarda. Tur atladığımız için mutluyuz" dedi.



Cumartesi günü ligde Torku Konyaspor ile son derece önemli bir maç oynayacaklarını vurgulayan Karaman, "Onlar da telaşlı durumdalar. Geçen hafta aldığımız deplasman galibiyetini süslemek istiyoruz. Kupa maçlarında oyuncuları değişik yerlerde kullanıp görerek son lig maçıyla ilgili kafamızda bir şekil oluşturduk. Kendi sahasında kazanamayan, rakip sahada kazanamayan bir takım ile oynayacağız. Dananın kuyruğu kopacak. Cumartesi çok şey netleşecek" diye konuştu.

İyi şeyler yapmak için Rize'de olduklarını kaydeden Karaman, "Çalışmamız lazım. Lafla Torku Konyaspor maçını kazanamayız. Ligin dibindeyiz puansal açıdan, arada büyük fark yok. Yukarı çıkmak için ekstra işler yapmalıyız. Ekstra işleri ekstra oyuncular yapar. Son maçı gördükten sonra çok daha net konuşabiliriz" dedi.



Karaman, yılbaşı mesajında ise "Savaşlar olmasın, kimse ölmesin. Hak ve adaletin olduğu, güç sahibi insanların daha çok yardım ettiği, sporda da hak edenin alkışlandığı bir dünya temenni ediyorum. Sınır bölgemizde evsiz barksız kalan, savaşın eşiğinde olan insanlara bir an önce barışın gelmesini diliyorum. Bu akşam kimisi namaz kılacak, kimisi müzik dinleyecek ama bir şeyler yapacak. Sınırda ise çadırda yaşayan insanlar var. Onlara mutluluk ve barış diliyorum" ifadelerini kullandı.

SARIYER CEPHESİ



Sarıyer Teknik Direktörü Bahri Kaya ise gruptaki dördüncü maçlarından da mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, "İki takım arasında güç ve denge farkı var, çok zor bir grupta mücadele veriyoruz. Güç farkı açık şekilde göründü" diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını ve ilk kez grupta kazanmaya yaklaştıklarını vurgulayan Kaya, "Oyuna giren Çaykur Rizespor'un rezerv oyuncuları işi bitirdi. Gol öncesi büyük bir hata yaptık ve rakip bize cezayı kesti. Ligde eksikleri görme adına iyi maç oldu. Rakibimiz kupada bir üst tura çıktı, ligde de onlara başarı diliyoruz" dedi.

Kaya, takım adına en talihsiz gruba düştüklerini dile getirerek, "Süper Lig lideri Beşiktaş, Adana Demirspor da PTT 1. Lig'in formda ekibi. Çaykur Rizespor hoca değiştirdi ve ligin en formda ekiplerinden. Çaykur Rizespor çıkmayı başardı. Adana Demirspor ve Beşiktaş kendi aralarında oynayacakları maçla kaderlerini belirleyecek. Biz ise puan alamasak bile iyi mücadele ettik" diye konuştu.

