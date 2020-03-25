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25.03.2020 - 10:14 | | KAYSERİ (İHA) -

Kayserispor 26 haftada 71 değişiklik yaptı

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 haftada 71 oyuncu değişikliği yaptı.

Kayserispor 26 haftada 71 değişiklik yaptı

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 hafta sonunda 71 oyuncu değişikliği yaptı.

4 teknik adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda Hikmet Karaman döneminde 20 değişiklik, Samet Aybaba döneminde 5 değişiklik, Bülent Uygun döneminde 24 ve Robert Prosinecki döneminde 22 değişiklik yaptı.
Hikmet Karaman, görev yaptığı 7 haftada 6 maçta 3’er oyuncu değiştirme hakkını kullanırken, 1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta sonunda 8 maçta da 3’er oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu değişiklik hakkını kullandı.

Hikmet Karaman dönemi:
1.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik
2.Hafta Ankaragücü 3 değişiklik
3.Hafta Galatasaray 2 değişiklik
4.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik
5.Hafta Denizlispor 3 değişiklik
6.Hafta Konyaspor 3 değişiklik
7.Hafta Göztepe 3 değişiklik

Samet Aybaba dönemi:
8.Hafta Kasımpaşa 3 değişiklik
9.Hafta Malatyaspor 2 değişiklik

Bülent Uygun dönemi:

10.Hafta F.Bahçe 3 değişiklik
11.Hafta G.Birliği 3 değişiklik
12.Hafta Sivasspor 3 değişiklik
13.hafta Beşiktaş 3 değişiklik
14.Hafta Rizespor 3 değişiklik
15.Hafta Gaziantep 3 değişiklik
16.Hafta Başakşehir 3 değişiklik
17.Hafta Trabzonspor 3 değişiklik

Robert Prosinecki dönemi:

18.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik
19.Hafta Ankaragücü 2 değişiklik
20.Hafta Galatasaray 2 değişiklik
21.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik
22.Hafta Denizlispor 2 değişiklik
23.Hafta Konyaspor 2 değişiklik
24.Hafta Göztepe 3 değişiklik
25.Hafta Kasımpaşa 2 değişiklik
26.Hafta Malatyaspor 3 değişiklik

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Kayserispor 26 haftada 71 değişiklik yaptı

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