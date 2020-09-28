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28.09.2020 - 20:26 |

Kevin-Prince Boateng, Monza'ya transfer oldu!

Son olarak Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng, Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B ekibi AC Monza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kevin-Prince Boateng, Monza'ya transfer oldu!
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fiorentina'dan Beşiktaş 'a gelen ve sezonun tamamlanmasıyla Siyah Beyazlı ekipten ayrılan Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng'in yeni takımı belli oldu.

İsmi Benevento ile anılan 33 yaşındaki futbolcu, tercihini Serie B ekiplerinden AC Monza'dan yana kullandı. Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie Monza, Kevin Prince Boateng ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkıp 3 gol atabilen Kevin-Prince Boateng, sözleşmesinin sona ermesinin takımdan ayrılmıştı. 33 yaşındaki yıldız isim, Alman basınına verdiği bir röportajda ise büyük bir pişmanlığını dile getirmişti. Socrates Magazin'e konuşan Ganalı santrfor, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz. Hele ki kariyerim neredeyse bitecekken..." ifadelerini kullanmıştı.

Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi kalan golcü oyuncu, daha önce de kariyerini altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'de tamamlamak istediğini söylemişti.

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