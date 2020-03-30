Futbolda koronavirüs seferberliği!

CELAL UMUT EREN

Avrupa’da koronavirüs sancıları futbol ve spor kulüplerini olumsuz etkiledi. Ancak artık seferberlik dönemi başladı. İtalya’da Juventus kulübü futbolcularla toplantı yaparak harekete geçti. Tüm takım maaş kesintisini kabul etti, 4 aylık alacaklarından feragat etti ve kulüp personelinin çıkarılmamasını istedi.

Ronaldo’nun 4 milyon eurodan vazgeçmesi öne çıkarıldı. Almanya’da Schalke 04 ve Bayern Münih takımları kulüp çalışanları için maaş kesintisinde birleşti.



Fransa’da Olympique Lyon’un başı çektiği kulüpler yüzde 50 maaş kesintisi için anlaştı. İspanya’da Real Madrid, hiçbir kulüp çalışanının çıkarılmayacağını ilan etti. Barcelona’da futbol hariç tüm branşlar ve personeller yüzde 70 maaş kesintisini kabul etti, işten çıkarma ya da sözleşme fesih kararları rafa kaldırıldı.

İngiltere’de Manchester City ve Manchester United birleşerek ekonomik anlamda Manchester şehrine katkı kararı aldı, tesislerini dahi açtı. Leeds United’da da futbolcular ve teknik heyet yönetimle görüşüp personellerin çıkarılmamasını ve kendi maaşlarından kesilmesini istedi.

Kulüplere sert tepki

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya’da Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, futbolseverleri üzen açıklamalar yaptı.

Spadafora, “Futbol, 3 Mayıs’ta başlamayacak. Serie A takımları durmaları gereken zamanda zaten hata yaptılar. Şunu anlamalılar ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye konuştu.

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