La Liga kulÃ¼plerinden Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid koronavirÃ¼s nedeniyle antrenmanlarÄ±nÄ± durdurdu.Â

Kovid-19'un en fazla gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Madrid, Bask ve Katalonya bÃ¶lgelerindeki takÄ±mlarÄ±n antrenmanlarÄ±na ara verme kararÄ± aldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Real Madrid, ABD'li basketbolcu Trey Thompkins'de koronavirÃ¼s Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra "Real Madrid Futbol Åžehri" adlÄ± tesislerindeki futbol ve basketboldaki tÃ¼m oyuncularÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± evlerinde karantinaya gÃ¶nderme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Leganes de Genel DirektÃ¶rÃ¼ Martin Ortega'da koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ±, Ortega ile hiÃ§bir temasa geÃ§meseler de tedbir amacÄ±yla tÃ¼m futbolcu ve teknik kadronun evlerinde karantinaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DiÄŸer yandan Alaves, Celta Vigo, Eibar, Levante, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Granada kulÃ¼pleri de antrenmanlarÄ±nÄ± basÄ±na ve taraftara kapalÄ± yapma ve sÄ±nÄ±rlÄ± tutma kararlarÄ± aldÄ±.

La Liga'da tÃ¼m kulÃ¼plerin basÄ±n toplantÄ±larÄ± yeni bir talimata kadar durduruldu.

Ä°spanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle kulÃ¼plere toplu tÃ¼m aktivitelerin iptal edilmesini tavsiye etti.

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