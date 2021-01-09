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09.01.2021 - 01:49 | | AA

Liverpool, Aston Villa'yı rahat geçti!

FA 3. tur karşılaşmasında Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi.

Liverpool, Aston Villa'yı rahat geçti!
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İngiltere Federasyon Kupası (FA) 3. tur karşılaşmasında Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi. 

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu. 

Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi. 

Liverpool'un gollerini 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60. dakikada Georginio Wijnaldum ve 65. dakikada Muhammed Salah kaydederken, Aston Villa'nın tek golünü 41. dakikada Louie Barry attı. 

- Aston Villa'nın antrenman tesisleri, koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurmuştu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtilmişti.

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