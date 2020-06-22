Liverpool, Everton'a diş geçiremedi!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Liverpool, Everton ile 0-0 berabere kaldı. Liverpool, "Merseyside" derbisinde, Everton'a konuk oldu.

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Everton'da forma giyen Milli Futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı. Cenk Tosun'un mart ayında çapraz bağlarından ameliyat olduğu ve 6-9 aylık süre içerisinde sahalara dönemeyeceği bildirilmişti.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Liverpool puanını 83'e yükseltti. Liverpool'un, ligde son 8 haftaya girilirken, ikinci sırada yer alan Manchester City ile puan farkı 23 oldu.

Everton, puanını 38'e yükselterek ligde 12. sırada yer aldı.

2018 Şampiyonlar Ligi Final Maçı: Real Madrid vs Liverpool