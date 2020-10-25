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25.10.2020 - 00:53 | | AA

Liverpool, Sheffield United'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool, Sheffield United'ı devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. 

Son şampiyon Liverpool, 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı. 

Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

 Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.

Liverpool, Sheffield Unitedı devirdi

Manchester United-Chelsea maçı golsüz bitti 

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı. 

Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.

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