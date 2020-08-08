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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim
08.08.2020 - 11:52 | | DHA

Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, her zaman iyi futbol sergilemeye çalıştığını belirterek, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi. Bu arada 32 yaşındaki Alman oyuncu Fenerbahçe'de olduğu gibi yeni takımında da 10 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya'da başkent temsilcisi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Max Kruse'nin, "Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi.

10 NUMARA JESTİ

Bu arada, Union Berlin'de en son Sebastian Andersson'un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse'nin taşıyacağı açıklandı. Andersson'un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.

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Max Kruse: Gece yaşamı için Berlinde değilim, futbol oynamaya geldim

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