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04.02.2020 - 15:23 |

Mbaye Diagne'den büyük sürpriz

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ancak Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan Senegalli gocü Mbaye Daigne, Florya'ya gelerek Galatasaray antrenmanını izledi.

Galatasaray'ın  maaşını ödediği ancak Club Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Mbaye Diagne, Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta verdiği röportajda Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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