Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler 1.Lig Haberleri Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı transfer etti!
25.01.2021 - 19:59 | | AA

Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı transfer etti!
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Türkiye'de daha önce Samsunspor, Başakşehir, Şanlıurfaspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen 32 yaşındaki Nijeryalı Simon Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Avusturya doğumlu 23 yaşındaki Okan Yılmaz son olarak Avusturya'da SKU Amstetten ekibinde oynadı. Okan Yılmaz da sezon sonuna kadar takıma dahil edildi. 

Lisansları çıkarılan iki isim Altınordu maçı kadrosunda yer aldı.

Menemenspor, Simon Zenke ve Okan Yılmazı transfer etti

LA LIGA'da 19.Hafta! Real Madrid 3-1 Athletic Bilbao
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"
    "Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"
  2. Galatasaray, Onyekuru transferini duyurdu!
    Galatasaray, Onyekuru transferini duyurdu!
  3. Fuat Çapa: "Takım olarak iyi oynadık"
    Fuat Çapa: "Takım olarak iyi oynadık"
  4. Balıkesirspor transfer tahtasını açtı
    Balıkesirspor transfer tahtasını açtı
  5. Menemenspor'da çifte transfer!
    Menemenspor'da çifte transfer!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!

Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!

Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"

Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"

Son dakika - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Kadıköy'de!

Son dakika - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Kadıköy'de!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet