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05.02.2021 - 11:11 |

Michael Frey, Belçika'da şov yapıyor

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralık olarak transfer olan Michael Frey gösterdiği performans ile şov yapıyor.

Michael Frey, Belçika'da şov yapıyor
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Fenerbahçe'nin 2018/2019 sezonunda kadrosuna kattığı ama istenilen peformansı gösteremeyen İsviçreli golcü Michael Frey, Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak gönderilmişti.

Alman ekibinde 25 maça çıkan Frey, 5 gol ve 1 asiste imza atmıştı. Sözleşmesi sona 26 yaşındaki golcü yine Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Bu sezon Samatta, Valencia, Visse ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde kadroda yer bulamayan İsviçreli golcü Frey, Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralık olarak transfer olmuştu.

Belçika 1. lig ekibi Waasland-Beveren ile 20 maça çıkan Frey adeta şov yapıyor. 26 yaşındaki golcü 9 gole ulaştı.

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Michael Frey, Belçikada şov yapıyor

 

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