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27.08.2020 - 15:59 | | ANKARA (AA) -

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

Başkent ekibi yeni sezonda giyilecek formaları tanıttı...

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı
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MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu.

Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.

Formlar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu. Sarı-lacivertli futbolseverler, yeni sezon formalarını Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.

 

MKE Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

 

 

 

 

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