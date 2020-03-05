Monaco, Comolli'yi sportif direktörlüğe getirmeye hazırlanıyor

Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin Fenerbahçe'den sonraki adresi netleşiyor. Ülkesinden bazı takımlarla görüşen Comolli'nin Monaco ile görüştüğü belirtildi. 47 yaşındaki futbol adamının yeni takımının kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Damien Comolli, ülkesine dönmek üzere. Daha önce Rennes ile görüşen Comolli, Fransız basınındaki haberlere göre şu anda Monaco'ya çok yakın.

Fransız basınından Foot Mercato, Monaco'nun sportif direktörlük görevi için Comolli'yle görüştüğünü duyurdu.

Fenerbahçe'den sorunlu şekilde ayrılan Comolli'nin de ülkesi Fransa'da çalışmaya sıcak baktığı biliniyor.