Â Hep eleÅŸtiriyoruz ya, biraz da Ã¶zeleÅŸtiri... Ne Ã¶verken kantarÄ±n topuzunu ayarlayabiliyoruz ne dÃ¶verken!Â

Transferlere bakÄ±p, "YaÅŸa, var ol, ÅŸampiyon" diyenler, sarÄ±-lacivertlileri "Bulut'larÄ±n Ã¼zerine" Ã§Ä±karanlar, bugÃ¼n de "Havada bulut, Erol'u unut" tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±yor!Â

DÃ¼n Erol Bulut ve ekibinin bÃ¼yÃ¼k iÅŸler yapacaÄŸÄ±na dillendirenler, "Bu Bulut sezon sonunu gÃ¶rmez" diyerek ahkam kesmekte...Â Â Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n bÃ¼yÃ¼k hoca olduÄŸundan sÃ¶z edenler, yarÄ±n bir maÄŸlubiyetle nasÄ±l Ã§ark edecekler, bakÄ±n, gÃ¶rÃ¼n...Â Spor basÄ±nÄ± bu; maalesef... (Pardon skor basÄ±nÄ±!)Â

KadÄ±kÃ¶y'deki derbi adeta turnusol kaÄŸÄ±dÄ± oldu. Her ÅŸeyi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ortaya koydu. FenerbahÃ§e'deki zaaflar birer birer ortaya Ã§Ä±karken, sanmayÄ±n ki BeÅŸiktaÅŸ Ã§ok Ã¼stÃ¼ne koydu. Ä°steyen, mÃ¼cadele eden, kazanmayÄ± amaÃ§ edinen Ã¼Ã§ puanÄ± aldÄ±; o kadar...Â Â

Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n derbi iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ±n, yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼msendiÄŸi sanÄ±lmasÄ±n. Bunu diyen Ã§arpÄ±lÄ±r! Ama o da kabul etsin ki, FenerbahÃ§e davetiye Ã§Ä±karmasa, ceza sahasÄ±nÄ± rakibe Moda Sahili yapmasa, ne olurdu acaba...Â

Hakem Tugay Kaan NumanoÄŸlu'nun iyi ya da kÃ¶tÃ¼ hakem olacaÄŸÄ±na bu maÃ§ta karar vermek zor ama bÃ¶yle bir babayla baÅŸ etmesi daha zor! Ãœstelik baba NumanoÄŸlu bir teknik direktÃ¶r... Ancak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar, oÄŸluna yapÄ±lan kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n katmerlisi... YarÄ±n oÄŸlu Galatasaray maÃ§larÄ±na nasÄ±l Ã§Ä±kacak? NasÄ±l sahada doÄŸru dÃ¼dÃ¼kler Ã§alacak? Oldu mu Levent Hocam...Â

Â Ã‡Ä±karÄ±n formalarÄ±...Â

FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n bir gÃ¼n sonrasÄ±... SarÄ±-lacivertlileri takip eden yazarlar, hakeme yÃ¼klendi, Josef de Souza'nÄ±n neden kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rmediÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±.Â Â BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yazanlar ise Mert Hakan'Ä±n neden ikinci sarÄ±dan atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kaleci Altay'Ä±n (Bariz gol ÅŸansÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile tartÄ±ÅŸmadan) ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda elle mÃ¼dahalede bulunduÄŸunu neden kÄ±rmÄ±zÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Ä°kisini birden yazan Ã§ok azdÄ±. Hakem kÃ¶tÃ¼ de, sen iyi misin?

Sumudica tamam da...Â

Gaziantep Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sumudica iÃ§in atÄ±lmak, kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmek artÄ±k vaka-i adiye haline geldi. Sahada kaldÄ± mÄ± rahatsÄ±z oluyor! Bunu anladÄ±k. Ali PalabÄ±yÄ±k da zaten kararlÄ±ydÄ±! Ama Sergen YalÃ§Ä±n nasÄ±l kaldÄ±? Tugay Kaan NumanoÄŸlu da onu sahada tutmakta kararlÄ±ydÄ±...Â

Â Haydi hocamÂ Â sahalara dÃ¶nÂ

Ã‡evremizdeki Ã§ember her geÃ§en gÃ¼n daralÄ±yor. Son olarak da YÄ±lmaz Vural... YoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸunu duyan, solunum cihazÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸiten herkes yÄ±kÄ±ldÄ±, kahroldu. Ne Ã§ok dost biriktirmiÅŸ YÄ±lmaz Hocam... HakkÄ±nda bir tane bile kÃ¶tÃ¼ konuÅŸan, konuÅŸmasa bile sevmediÄŸini belli etmek iÃ§in susan olmadÄ±. Herkesin aÄŸzÄ±nda dua, kalpler YÄ±lmaz Vural iÃ§in atÄ±yor. Bu kadar samimi insanÄ±n iyi dilekleri elbette karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmaz. Seni Ã§ok seviyoruz YÄ±lmaz Hocam. Hadi daha fazla bekletme bizi... Sahalara dÃ¶n...Â

Futbolun adaleti!Â

HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§larÄ±ndan biri; Sivasspor ile GÃ¶ztepe arasÄ±nda... MaÃ§ sonu, YiÄŸido'nun 7 ÅŸutunun 5'i isabetli; GÃ¶ztepe'nin 6 ÅŸutunun biri! O da gol... Futbol bÃ¶yle iÅŸte; 2 kere 2 dÃ¶rt etmiyor!Â

HAFTANIN TAKIMI: BeÅŸiktaÅŸÂ

HAFTANIN TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RÃœ: Sergen YalÃ§Ä±n (BeÅŸiktaÅŸ)Â

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Diagne (Galatasaray)Â

HAFTANIN 11'Ä°Â

Ä°rfan Can (GÃ¶ztepe)Â

Rosier (BeÅŸiktaÅŸ), Kana-BÄ±yÄ±k (Gaziantep), Marcao (Galatasaray), Aziz Behich (Kayseri)Â

Gulbrandsen (BaÅŸakÅŸehir), Baker (Trabzon), Davidson (Alanya)Â

Hodzic (KasÄ±mpaÅŸa), Aboubakar (BeÅŸiktaÅŸ), Diagne (Galatasaray)Â