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HaberlerMustafa Anıklı Ersun Yanal nasıl sahaya çıkacak?

 

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını beklemeden, Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yetmedi, bunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında ne deniyor:

"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak SONA ERDİRMİŞTİR."

Ne zaman yapılıyor bu açıklama? 02.03.2020 Saat 08.54.47'de...

Yani o andan itibaren sözleşmesi bitmiş. Yoksa "4 Mart 2020'den itibaren sözleşme sona erecektir" diyebilirdi.

Öyleyse sözleşmesi sona eren bir teknik direktör, bir gün sonra Trabzonspor maçında nasıl yer alacak?

Bu işte bir yanlışlık ya da en azından usulen bir hata var. Ama ne diyelim? Nerem doğru ki!

Luce-Alex sistemi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal gitti, arayışlar başladı.

İşte size bir proje... Teknik direktör Mircea Lucescu, yardımcısı Alex de Souza... 1.5 yıl Fenerbahçe'nin başında bu ikili yer alır, Rumen hoca görevini Sambacı'ya bırakır.

Bu süre içerisinde belki de Lucescu, hayallerini gerçekleştirip, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de şampiyon yaparak tarihe geçer.

Ama her şeyden önemlisi, başarıyı üç kuruş parayla bulur.

Hatırlayın şampiyon yaptığı Galatasaray'ı... Mondragon'u çıkın kenara, Perez, Fleurquin, Victoria, Niculescu gibi yabancılar vardı. Onları kim parlattı?

Futbolun virüsü!

Çok şükür koronavirüs Türkiye'de yok. Dünyada yaşananları gördükçe, insan büyük endişe duyuyor.

Ama futbolda öyle virüsler var ki, 'korona' halt etmiş.

  1. Holiganizm virüsü: Buna bulaşan iflah olmuyor. Rakibe sataşıyor, karşı takımın taraftarıyla uğraşıyor, velhasıl taraflar bir anda kanlı-bıçaklı oluyor.
  2. Kamera virüsü: Özellikle başkan ve yöneticilerde görülen bir durum! Tehlikeli ve vazgeçilmez! Bir bulaştıktan sonra hiçbir şey kesmiyor, güvenlik kameralarına bile konuşuyor.
  3. Tek renk virüsü: Muhabir takip ettiği kulübe angaje, kendini burasının bir elemanı gibi görüyor. Zaten bu virüse yakalananlar kısa sürede meslek dışında kalıyor.
  4. Taraftarlık virüsü: Bu daha çok TFF'nin yönetimlerinde ve kurullarında görülen bir vaka... Taraftarı olduğu kulüpten kopamama hali, 'hal'sizlik ve 'adalet'sizlik gibi mikropları üzerine bulaştırıyor.

 

 

 

Mustafa Anıklı
Mustafa Anıklı
mustafa.anikli@milliyet.com.tr
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