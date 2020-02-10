Ligin ilk yarısındaki Sivasspor ile bugünkü arasındaki temel fark, eldeki malzemenin kıtlığı... Rıza Çalımbay için ideali yakalamak o kadar zor ki... Çaykur Rize maçında da böyleydi, Gaziantep karşısında da... Başakşehir’in maçındaki Yiğido ise çok daha eksikti.

Skuletic ameliyat oldu, Kone, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Goiano ise sakat... Gel de bunların yokluğundan bir takım çıkar...

Hele sağ bek... Rıza Hoca, neler neler yapıyor? Rize karşısında Goiano’nun yokluğunda Papp ile başlamıştı, Fatih Aksoy ile devam etti. Başakşehir karşısında da, “Elimde orijinal sağ bek varken onunla çıkayım” dedi ki, Barış Yardımcı sahadaydı. Kısmet ona 10 dakika izin verdi. Fatih yeniden sağ savunmaya geçti. Olmadı, ikinci yarıda Papp girdi, Fatih yeniden orta sahaya döndü.

İkinci kritik eksiklik Emre Kılınç’tı. Sakatlığı Sivasspor’un hücum gücünü önemli oranda etkiledi. Yiğido, eksi 12 derecede, özellikle golü yemesi sonrasında çok çalıştı, çabaladı. Ancak Mert Hakan dışında kalanlar, o kadar da istemedi.

Evet karşılarında Başakşehir vardı; evet ligin en etkili takımlarından biriyle oynadılar. Ancak Sivasspor, saha içi kurgusunda çok değişiklik yapmadı. Durdurmak için değil, oynamak için sahaya çıktı. Fakat takımların oyunu dengede tutma içgüdüsü bu skora zemin hazırladı.

Lider takipçisi Başakşehir’in ise diğer maçlarından farkı, böyle bir sahada, böyle bir ortamda oynamaya çok alışkın olunmamasıydı. Rakibe daha net pozisyonlar verdi ancak yakaladığı kontratakları daha verimli kullanabilse sonuç farklı olabilecekti.

İstanbul ekibindeki hücum gücü birçok takımda yok. Ancak her zaman hırsına alıştığımız Crivelli, sonuç değiştiren Edin Visca ve klas hareketlerini izlediğimiz İrfan Can da dün sahada pek yoktu.

Bu beraberlik; belki ikisine de yara açtı ancak alınan birer puan bir bakarsınız sezon sonuna çok fazla şey katar. Beklemek gerek...

Son söz; 73. dakikada Clichy’nin pozisyonuna... Ayağından seken top geldi, koltuk altına sıkıştı, kaldı. O süratle zeminde kayarken meşin yuvarlağı koluyla taşıdı! Normale baksan, kesin penaltı dersin. Ama topun gelişi, Clichy’ye yakınlığı, hızı, ayağından sekmesi gibi etkenler hesaplandığında hakemin kararına çok da itiraz edemiyorsunuz.