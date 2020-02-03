Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Gaziantep’ten üç puanla dönmeyi bekleyen lider, 5 golle evine geldi.

Goiano’su sağ beke, Uğur’u sol beke dönen Sivasspor, ideal savunmasıyla 5 yedi! Gaziantep FK attı desek daha mı doğru acaba?

Lider için Çaykur Rizespor karşısında “eksik” demiştik, halt etmişiz! Keşke o takım sahada olsaydı! Bir Maxim, Sivasspor’a yetti de arttı...

Ne Mert Hakan ayaktaydı ne de tek golün sahibi Hakan Arslan... “Maşallah” dediğimiz Fatih Aksoy, bizi tekzip etti. “Kedi kaleci” diye söylenen Samarra, Sivas’ı iki haftada yerle bir etti. Bulunan pozisyonları da hepsi birden iç etti! Emre Kılınç da kendisi hakkındaki tüm iyi düşüncelere bu maçlık bir çarpı çekti.

Keseden yeme konusunda Başakşehir hiç olmazsa son haftalara kadar idareciydi, Yiğido’ya sanki ligin ilk yarısı yetti. Ruhu vardı kayboldu, takım vardı yok oldu.

Gaziantep kalecisi Günay, 6 kritik kurtarışla kariyer rekoruna imza attı. Ama ev sahibinde kahraman, Alexandru Maxim idi. Herhangi bir tartışma olmaması için Rumen transferler konusunda hassas davranan Sumudica’nın garantisindeki Maxim, iki gol attı, diğer ikisinde de gollerin kahramanıydı. Sahada kalsa beşinciye de imza koyardı!

Bu yenilgi, daha doğrusu hezimet sanırım Sivasspor açısından iyi bir uyarı oldu. Gaziantep FK ise marka olma, Gaziantepspor’un yerini alma yolunda kocaman bir adım attı. Haddini bilen Sumudica, takımına da bunu iyice öğretmiş. Ama yakaladığında affetmemeleri gerektiğini de göstermiş.