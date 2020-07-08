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08.07.2020 - 21:19 | | İSTANBUL (AA) -

Olimpiakos, Galatasaraylı Harrison'u kadrosuna kattı

Yunan ekibi, 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Aaron Harrison'u transfer etti.

Olimpiakos, Galatasaraylı Harrison'u kadrosuna kattı
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Aaron Harrison'u transfer etti.

Olimpiakos, Galatasaraylı Harrisonu kadrosuna kattı

Olympiakos Kulübü, 25 yaşındaki Aaron Harrison ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Harrison, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta ile ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 16 karşılaşmada 5,9 sayı ve 2,8 asist ortalamasıyla oynamıştı.

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