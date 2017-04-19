Özgür Çek: "Kazanan taraf olmak zorundayız"
Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek, Medipol Başakşehir maçı öncesinde taraftarlarından destek istedi.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek şampiyonluk yarışını sürdüren bir takıma karşı oynayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Artık taraftarın desteğini arkamıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon taraftarımızdan bize kızgın oldukları için faydalanamadık ama artık ligin sonuna geldik. Onların desteğini içeride oynayacağımız önemli maçlarda yanımızda görmek istiyoruz. Bunun Medipol Başakşehir maçı ile başlamasını istiyoruz. Zor maç olacak ama kazanan taraf olmak zorundayız. Bir seri yakalamak zorundayız. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında alacağımız puanlar bizim kaderimizi belirleyecek. Onların desteği bizi ekstra motive edecek."
Sakatlığının bulunduğunu ve sezonu bu şekilde tamamlayacağını belirten Özgür Çek, "Takımın bana ihtiyacı var ve bu süreçte hocam ile aldığımız karar ile tedavi sürecimi sezon sonuna bıraktık. Kritik maçlar nedeniyle takıma faydalı olmaya çalışacağım. Hocam ne kadar faydalanmak isterse elimden geleni vereceğim." dedi.
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışması yaptı.
Antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Taktik çalışmada sakatlıkları bulunan Godfreyitama Oboabona, Ümit Kurt, Süleyman Koç, Leonard Kweuke ve Nosa Igiebor'un yer almadığı belirtildi.