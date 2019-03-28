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28.03.2019 - 16:49 | | İSTANBUL (AA)

Paris, NBA maçına ev sahipliği yapacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gelecek yıl ilk kez bir normal sezon karşılaşması Paris'te oynanacak.

Paris, NBA maçına ev sahipliği yapacak
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Ocak 2020'deCharlotte Hornets ile Milwaukee Bucks arasında gerçekleştirilecek normal sezon maçına Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağı bildirildi.

AccorHotels Arena'da oynanacak karşılaşmanın, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçı olacağı belirtildi.

Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Golden State Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBA Başkanı Adam Silver, "Dünyanın en harika şehirlerinden Paris'te oynanacak NBA maçı sayesinde basketbol global anlamda büyümeye devam ediyor. Fransa, NBA'de rekor sayıda oyuncu bulunduran bir ülke. Paris'teki ilk normal sezon karşılaşmasıyla Avrupa'nın dört bir yanından basketbolseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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