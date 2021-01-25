Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"
25.01.2021 - 19:48 |

Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, müsabakada son pasları doğru kullanamadıklarını söyledi.

ABONE OL

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, müsabakada son pasları doğru kullanamadıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Tek düşüncemiz ilk yarının son maçını iyi bir şekilde bitirmekti. Buradan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyorduk. Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu. Bir anda 2-0 geriye düştük. Aldığımız tedbirlere rağmen bazı şeyleri düzeltemedik. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Girdiğimiz pozisyonlarda daha dikkatli olsaydık golü bulabilirdik. Özellikle son pasları yapamadık. Topun bizde olduğu anda yenmemesi gereken goller yedik." ifadelerini kullandı.

Takımına güvendiğini ve toparlanacaklarına inandığını aktaran Çalımbay, "Önümüzde 20 maçımız daha var. Konsantre olmamız gerekiyor. Düzeleceğimize inanıyorum. Geçen sezon olduğu gibi çok iyi bir çıkış yapacağız." diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu

    Rıza Çalımbay: "Son vuruşlarda dikkatli olmamız gerekiyordu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"
      "Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"
    2. Galatasaray, Onyekuru transferini duyurdu!
      Galatasaray, Onyekuru transferini duyurdu!
    3. Fuat Çapa: "Takım olarak iyi oynadık"
      Fuat Çapa: "Takım olarak iyi oynadık"
    4. Balıkesirspor transfer tahtasını açtı
      Balıkesirspor transfer tahtasını açtı
    5. Menemenspor'da çifte transfer!
      Menemenspor'da çifte transfer!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

    Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

    Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!

    Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!

    Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"

    Rıza Çalımbay: "Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu"

    Son dakika - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Kadıköy'de!

    Son dakika - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Kadıköy'de!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet